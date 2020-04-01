Для меня пицца из цельнозерновой муки - это блюдо на скорую руку. Тесто замешивается в два счета (особенно если попросить о помощи кухонный комбайн), в полсчета раскатывается-растягивается на противне, так же быстро наполняется-дополняется начинкой и выпекается. В семье все любят пиццу, поэтому я часто делаю ее на... завтрак. Не в будний день, конечно, на выходных - просыпаюсь обычно довольно рано, замешиваю тесто, ухожу в душ. Первая утренняя чашка чая наедине со своими мыслями и книгой, тесто в этом время живет своей жизнью, поднимаясь и вырастая. Как только я вижу, что оно готово к работе, иду первым делом будить семейство, после чего сразу включаю духовку на максимальную температуру. Пока дети-супруг умываются-переодеваются, я растягиваю тесто по противню, колдую над начинкой, нарезаю моцареллу и отправляю все это великолепие выпекаться. В общем, к моменту, когда народ стекается на кухню, я готова их кормить. Пицца на цельнозерновой муке получается восхитительно прекрасной - тесто упругое, но мягкое, основательное, ощутимое, но не тяжелое. Начинка на нем - совершенно органична, они сочетаются так, словно рождены друг для друга. В общем, постепенно я все больше и больше использую в выпечке именно цельнозерновую муку - судя по всему, скоро полностью перейду на нее. В пицце - перешла уже.

Пицца... Пицца это самое вкусное, что можно себе представить. Я имею в виду, пицца лучше всего на свете.

Себастьян Стэн

Ниже я приведу рецепт теста для цельнозерновой пиццы, которым пользуюсь последнее время, - и хочу сказать, что он совершенен. Благодаря простым действиям получается совершенный результат, рекомендую.

Да, еще одно дополнение. Пицца, правильная и настоящая пицца, выпекается в дровяной печи - температура приготовления очень высокая, благодаря чему получается такая вот крутая корочка. В домашних духовках такой температуры нет - и даже выпекая на максимуме, невозможно получить такой же результат, как в печи. Недавно я узнала одну хитрость: раскатав тесто, не стоит спешить наполнять его начинкой. Отправьте заготовку в духовку на 3-5 минут - тесто подрастет и подсохнет. Вот теперь доставайте, быстро-быстро выкладывайте начинку и отправляйте готовиться еще на 5-10 минут. Рекомендация, понимаю, звучит довольно сомнительно, но у меня этот вариант работает - попробуйте, может, и вам понравится.

Как готовить пиццу из цельнозерновой муки Ингредиенты для пиццы из цельнозерновой муки 70 мл теплой воды; 140 г цельнозерновой муки; 1 ч. л. сухих дрожжей; 1/2 ч. л. соли; 2 ст. л. оливкового масла; 1/2 ч. л. сахара. Инструкция В миску наливаем теплую воду, добавляем сахар и дрожжи. Оставляем на 10-15 минут, чтобы активировались дрожжи.

Как только на поверхности воды появится пенная шапочка, доливаем масло, всыпаем соль, перемешиваем и вводим муку.

Замешиваем мягкое нелипкое тесто, округляем и выкладываем в чистую миску, стенки которой смазаны незначительным количеством масла.

Затягиваем пищевой пленкой и убираем в теплое место минимум на 1 час - тесто должно увеличиться в объеме вдвое.

Подошедшее тесто деликатно обминаем, раскатываем в круглый пласт толщиной 3-4 мм, выкладываем на противень - готово, можно выкладывать начинку и выпекать.

Приятного аппетита!



